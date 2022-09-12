Контрнаступление под Херсоном: ВСУ сообщают об освобождении 500 кв. км территории

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления на юге смогли освободить не менее пяти населенных пунктов и около 500 квадратных километров территории, рассказала пресс-секретарь объединенного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

По ее словам, можно официально сказать, что под контроль Украины были возвращены населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой ставок и Миролюбовка.

Ранее сегодня представитель командования сообщила, что российские военные оказались в сложных условиях из-за контрнаступления ВСУ и им была поставлена задача оставлять позиции любым способом.

По ее словам, российские военные бросают технику на правом берегу Днепра и эвакуируются на левый берег.

Из-за поспешного отступления российские военные готовы на переговоры с украинскими силами, добавила она.

«Пытаются вести переговоры об условиях того, как они (российские военные — Би-би-си) сложат оружие и перейдут под юрисдикцию международного гуманитарного права», — рассказала Гуменюк.