Германия навсегда распрощалась с российским газом Росіяни поставили у Москві копію фонтану з «Донбас-Арени» » ЗСУ йдуть до державного кордону на півночі Харківської області – Залужний Збройні Сили України наступають в бік державного кордону на півночі Харківщини. Про це оголосив Головнокомадувач ЗСУ Валерій Залужний. До виходу на кордон з Російською Федерацією лишилося 50 кілометрів, повідомив генерал. вільнена Нова Гусарівка Ізюмського району Харківської області Він назвав низку населених пунктів, які українське військо звільнило у попередні дні: Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка. Залужний розповів, що наступу на Балаклію, Ізюм та Куп’янськ передувало взяття потужних укріпрайонів ворога, які мали назви “Омськ”, “Москва” та “Пітер”. Втрачені БМП-2 ЗС РФ на Харківщині За даними українського генерала деокуповано вже 3000 квадратних кілометрів території. “Пишаюся і вдячний кожному українському військовослужбовцю. Маю за честь боротися пліч-о-пліч з вами.

Вічна Пам’ять полеглим в боях за Україну!” – написав Валерій Залужний.