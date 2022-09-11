ЗСУ йдуть до державного кордону на півночі Харківської області – Залужний

Збройні Сили України наступають в бік державного кордону на півночі Харківщини.
Про це оголосив Головнокомадувач ЗСУ Валерій Залужний.
До виходу на кордон з Російською Федерацією лишилося 50 кілометрів, повідомив генерал.
Він назвав низку населених пунктів, які українське військо звільнило у попередні дні: Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка.
Залужний розповів, що наступу на Балаклію, Ізюм та Куп’янськ передувало взяття потужних укріпрайонів ворога, які мали назви “Омськ”, “Москва” та “Пітер”.
За даними українського генерала деокуповано вже 3000 квадратних кілометрів території.
“Пишаюся і вдячний кожному українському військовослужбовцю. Маю за честь боротися пліч-о-пліч з вами.
Вічна Пам’ять полеглим в боях за Україну!” – написав Валерій Залужний.
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