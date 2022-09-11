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Ультрафашистська партія РФ вимагає повісити Путіна, як зрадника, — Піонтковський

Андрій Піонтковський

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Зараз, коли Україна перейшла у контрнаступ, напевне Ви теж краєм ока дивитесь телеграм-канали путінських ультрафашистів, вони ж в паніці й зараз повторюють вже всі тези Гіркіна, добре відомі українській аудиторії, він вимагає повісити Путіна, як зрадника», — зауважив Піонтковський.

За словами політолога, ця ультрафашистська партія звинувачує Путіна в поразці, у провалі спецоперації, а насправді у поразці у війні.

«Тому зростає глибока внутрішньополітична криза у Росії, і це ще тільки перші, порівняно скромні, успіхи ЗСУ. Уявляєте, що трапиться після таких цілком реальних на сьогодні подій, як, наприклад, звільнення Херсона та знищення Керченського мосту. Я вам гарантую, що Путін політично не переживе ці події», — вважає Піонтковський.

11 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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