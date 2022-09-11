Україна звільнила більше територій за декілька днів, ніж Росія захопила з квітня

Джерело: Інститут вивчення війни

Деталі: Зазначається, що ЗСУ прорвали російські позиції на глибину до 70 кілометрів у деяких місцях.

Також українці за ці дні звільнили більше території, аніж російські війська захопили у всіх своїх операціях із квітня.

Дослівно: «Українські сили, швидше за все, захоплять саме місто Ізюм у найближчі 48 годин, якщо вони цього ще не зробили. Звільнення Ізюма стане найзначнішим воєнним здобутком України після перемоги у битві за Київ у березні.

Це б запобігло просуванню Росії на північний захід Донецької області вздовж траси E40, яку російські військові намагалися використати для обходу українських позицій на лінії Слов’янськ — Краматорськ із флангу.

Успішне оточення російських військ, що біжать з Ізюму, призведе до знищення або захоплення значних російських сил і поглибить проблеми з живою силою та моральним духом росіян. Російські військові кореспонденти та мілілогери також повідомляли про проблеми при евакуації з Ізюма, вказуючи на те, що українські сили принаймні частково закривають котел у деяких районах».