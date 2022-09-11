Україна розблокує обмеження на експорт вугілля до Польщі та збільшить експорт електроенергії

Про це повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Підтримуємо наших польських друзів. На доручення президента України готові відкрити квоти на експорт вугілля до Польщі. Мова йде про 100 тисяч тонн у вересні, які зараз критично необхідні нашим партнерам. Учора спільний план дій обговорили з Матеушем Моравецьким» — написав Шмигаль.

Відомо, що на українських вугільних складах зараз є майже 2 млн тонн. Це у 2.5 рази більше ніж у вересні 2021 року.

Також триває реконструкція лінії електропередачі від Хмельницької АЕС до підстанції у польському Жешуві. Ремонтні роботи триватимуть до грудня 2022 року. Це дозволить експортувати електроенергію до 1000 МВт.