Резніков відповів західним партнерам про умови переговорів з Росією — повна деокупація

Київ не сприймає рекомендації західних партнерів до Києва почати «мирні» переговори з РФ і вимагає повної деокупації Донбасу і Криму.

Про це йдеться у статті Європейської правди «Ялта близько, переговорів з РФ не буде» про форум Yalta European Strategy, що таємно відбувся у Києві.

Як з’ясувала ЄП, днями під час візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен привіз послання від Джо Байдена про необхідність розпочати переговори з Путіним.

Під час форуму YES кілька українських посадовців публічно заперечили таку можливість, хоча не стали визнавати, від якого з партнерів надходили такі рекомендації.

«Ми (за час війни) навчилися багато чому, і в тому числі навчилися не довіряти будь-яким розмовам про мир, які нам пропонують партнери», — сказав, зокрема, міністр оборони Олексій Резніков.

Окрім того, Резніков уточнив позицію України умови початку переговорів з РФ, додавши, що це – нова позиція. Київ вже не погодиться на те, що він сам пропонував росіянам раніше.

«Я відкрию таємницю… (На переговорах у Білорусі та у Стамбулі -ЄП) ми говорили росіянам: для того, щоб далі проводити перемовини та домовлятися, ви маєте вивести війська станом на 23 лютого. Тоді це було можливе. Але тепер вони пройшли не одну точку неповернення і такий варіант вже давно не є можливим»,- заявив він.