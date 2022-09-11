Окупанти тікають в бік Росії: поблизу Станиці-Луганської утворилася 12-кілометрова черга

На тлі успішного наступу українських бійців окупанти тікають у бік Луганська та Росії. При цьому на пункті пропуску у Станиці Луганській 11 вересня спостерігається черга довжиною 12 кілометрів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у коментарі РБК-Україна.

“Ми фіксуємо дуже багато техніки підбитої на трасах знаходиться, скоріше за все відтягують десь з Ізюмського напрямку. Партизанський рух більше став активний, тому що і в Кременній, і в Старобільському районі піднімали над адмінбудівлями або на електровежах українські прапори і, до речі, їх не знімали, або окупанти поїхали, або колаборанти бояться. Більше того, ми ж фіксуємо, що вони тікають в бік Луганська і в бік Російської Федерації”, – розповів він.

За словами очільника регіону, наразі план який – остаточно відбити Ізюм і Лиман, а потім взятися за деокупацію Луганської області з того боку як раз на Сватово, Кремінну, Рубіжне.

“І вже достатньо потужно будемо, я впевнений, звільняти Луганську область, тому що нема їм де там закріпитись, таких місць нема. Ті наші міста вони повністю зруйнували, коли йшли в наступ. Тому я не бачу, де вони там будуть закріплюватись, за що чіплятись?” – додав Гайдай.