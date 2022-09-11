Германия навсегда распрощалась с российским газом

Германия — некогда крупнейший клиент «Газпрома» в ЕС — потеряла надежду на возвращение поставок российского газа и заключает долгосрочные контракты на покупку СПГ.

После того, как Россия отказалась забирать из ремонта турбину «Северного потока», снизила мощность прокачки до 20%, а затем полностью остановила трубопровод, немецкие энергокомпании начали массово делать то, от чего воздерживались с начала газового кризиса.

Uniper, RWE и другие «гиганты» заключают контракты, по которым будут закупать СПГ в ближайшие 15-20 лет, сообщает Bloomberg. Главным поставщиком на замену России становятся США, которые с начала года экспортировали 57 млрд кубометров сжиженного газа, в том числе 37 млрд кубов — в европейские страны.

«Очень много сделок на разной стадии находятся в работе у нас и других компаний», — рассказывает Майкл Сабел, глава американской Venture Global LNG. Ранее в этом году его компания заключила 20-летний контракт с немецкой EnbW AG.

До войны Германия покрывала за счет «Газпрома» половину своих газовых потребностей. Но теперь экстренно закупает плавучие терминалы, где СПГ регазифицируется, чтобы отправиться потребителям. Уже пять таких терминалов зафрахтованы и начнут работу до конца года, а еще два арендуют частные компании.

Россия больше не является надежным поставщиком газа, заявил в июле канцлер ФРГ Олаф Шольц. В сентябре, после того как «Газпром» второй раз с начала лета остановил прокачку по «Северному потоку», Шольц пообещал, что Германия справится газовым кризисом предстоящей зимой. Ее хранилища заполнены на 85%, а кроме того, правительство размораживает угольные электростанции и готовится выделить 65 млрд евро на компенсацию потребителям растущих коммунальных счетов.

«Газпром» продолжает качать газ в ЕС по единственному оставшемуся маршруту — через Украину в объеме 42 млн кубометров в сутки. Но и эта «ниточка» может оборваться, поскольку продолжается война, говорит Катя Ефимова, старший научный сотрудник Oxford Institute for Energy Studies.

«Сейчас официальная российская стратегия — «мы сокращаем поставки, Европа замерзнет и придет как бы каяться», — говорит директор экономического направления Института энергетики и финансов НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

Впрочем, вряд ли такое произойдет, продолжает он: европейцам придется жить с высокими ценами на газ, но даже оппозиционные политики не решаются говорить об уступках Кремлю.