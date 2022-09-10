В Україні адаптували ракети AGM-88 HARM на винищувачі Су-27

Повітряні Сили ЗСУ адаптували американські протирадіолокаційні авіаційні ракети AGM-88 HARM для застосування з винищувачів Су-27.

В мережі з’явилося відповідне фото.

Раніше було відомо, що ці ракети використовували лише українські бойові літаки МиГ-29 радянського виробництва.

Американські ракети AGM-88 HARM призначені для ураження радарів.

AGM-88 під крилом винищувача МиГ-29. Кадр з відео ПС ЗСУ

Минулого місяця стало відомо, що Сполучені Штати допомогли адаптувати високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM для винищувачів МиГ-29 Повітряних Сил ЗСУ. Про це розповів заступник голови Пентагону Колін Каль.

Пуск ракети AGM-88 з винищувача МиГ-29. Кадр з відео ПС ЗСУ

На початку серпня почали з’являтися перші повідомлення про ураження російських позицій ракетами AGM-88 HARM.

Але тоді не було відомо, із якої платформи українські військові застосовують американські ракети. 24 серпня Колін Каль дав відповідь на це питання:

«Ми надали українцям деякі ракети HARM і ми адаптували ці ракети, щоб вони могли стріляти з МиГ-29. Вони, звичайно, не були призначені для того, щоб літати з такого обладнання. Вони були призначені для того, щоб літати з наших літаків, і українці останніми тижнями з великим успіхом використали ракети HARM, щоб вивести з ладу російські радіолокаційні системи».

Винищувач Су-27 ПС ЗСУ з ракетами HARM. Україна, 2022. Фото з соціальних мереж

Тепер наші важкі винищувачі Су-27 можуть уражати російські радіолокаційні засоби зі складу зенітно-ракетних комплексів С-300 або С-400, самохідні ЗРК і ЗРГК такі як – «Тор», «Панцир-С1» і «Бук», а також оглядові РЛС противника на різних ділянках фронту.