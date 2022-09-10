 
«  
  »

У Лондоні формально оголосили Чарльза III королем Великої Британії

король Чарльз III

Про це повідомляють в BBC.

Рада престолонаслідування офіційно оголосила Чарльза ІІІ новим королем Сполученого Королівства.

Відповідну прокламацію підписано в порядку черговості наступним спадкоємцем престолу принцом Вільямом, королевою-консорт  Каміллою, головою Ради, прем’єр-міністром Британії Ліз Трасс та архієпископом Кентерберійським.

Він поновив обіцянку все життя служити своєму народу, як і його мати. Поклявся «впродовж усього відведеного Богом часу підтримувати конституційні принципи, що лежать в основі держави».

Закінчив промову особистим зверненням до «любої мами».

«Ви вирушаєте в останню велику подорож, щоб возз’єднатися з моїм любим покійним татом, і я просто хочу сказати: дякую. Дякую за вашу любов і відданість нашій сім’ї та сім’ї народів, яким ви так віддано служили всі ці роки» — сказав Чарльз ІІІ.

Відомо, що 73-річний Чарльз став найстарішим монархом на момент початку правління за всю історію Великої Британії. Коронація монарха пройде згодом.

10 сентября, 2022 | Category: Мир, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  