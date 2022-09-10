У Лондоні формально оголосили Чарльза III королем Великої Британії

Про це повідомляють в BBC.
Рада престолонаслідування офіційно оголосила Чарльза ІІІ новим королем Сполученого Королівства.
Відповідну прокламацію підписано в порядку черговості наступним спадкоємцем престолу принцом Вільямом, королевою-консорт Каміллою, головою Ради, прем’єр-міністром Британії Ліз Трасс та архієпископом Кентерберійським.
Він поновив обіцянку все життя служити своєму народу, як і його мати. Поклявся «впродовж усього відведеного Богом часу підтримувати конституційні принципи, що лежать в основі держави».
Закінчив промову особистим зверненням до «любої мами».
«Ви вирушаєте в останню велику подорож, щоб возз’єднатися з моїм любим покійним татом, і я просто хочу сказати: дякую. Дякую за вашу любов і відданість нашій сім’ї та сім’ї народів, яким ви так віддано служили всі ці роки» — сказав Чарльз ІІІ.
Відомо, що 73-річний Чарльз став найстарішим монархом на момент початку правління за всю історію Великої Британії. Коронація монарха пройде згодом.
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