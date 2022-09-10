У Лондоні формально оголосили Чарльза III королем Великої Британії

Про це повідомляють в BBC.

Рада престолонаслідування офіційно оголосила Чарльза ІІІ новим королем Сполученого Королівства.

Відповідну прокламацію підписано в порядку черговості наступним спадкоємцем престолу принцом Вільямом, королевою-консорт Каміллою, головою Ради, прем’єр-міністром Британії Ліз Трасс та архієпископом Кентерберійським.

Він поновив обіцянку все життя служити своєму народу, як і його мати. Поклявся «впродовж усього відведеного Богом часу підтримувати конституційні принципи, що лежать в основі держави».

Закінчив промову особистим зверненням до «любої мами».

«Ви вирушаєте в останню велику подорож, щоб возз’єднатися з моїм любим покійним татом, і я просто хочу сказати: дякую. Дякую за вашу любов і відданість нашій сім’ї та сім’ї народів, яким ви так віддано служили всі ці роки» — сказав Чарльз ІІІ.

Відомо, що 73-річний Чарльз став найстарішим монархом на момент початку правління за всю історію Великої Британії. Коронація монарха пройде згодом.