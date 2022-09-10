Путін у розпачі, він тепер не має впевненості, — експосол у РФ Єльченко

Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат та експосол України в Росії Володимир Єльченко.

«Я думаю, що стан політичного здоров’я Путіна дуже поганий. Це видно по картинці. Він у розпачі. Це однозначно — немає у його виступах того вогника, який раніше був. Я відчуваю, що він не знає, що говорити, як говорити і про що говорити. Він виглядає дуже невпевненим, я таким його не пам’ятаю. Я був присутній на десятках переговорів — це завжди був такий собі російський цар», — розповів він.

На думку Єльченка, цієї впевненості в Путіна тепер немає.

«Навіть на кадрах з навчань з Шойгу і Герасимовим було видно, що вся ця трійка почуває себе дуже невпевнено. Це результат тієї авантюри, яку вони розв’язали. Вони самі не знають, як з неї вийти. Сигнал постпреда РФ в ООН щодо готовності до переговорів — вони вже розуміють, що на полі бою вони нічого не досягнуть. Їм потрібна якась пауза», — сказав дипломат.

Він зауважив, що Україні не треба думати, що вона піде нам на користь.

«Пауза потрібна їм, щоб перегрупуватися, зібрати знову сили, провести якусь мобілізацію і робити те, що вони задумали. А ми прекрасно знаємо, що ця задумка, це повне знищення України, щоб вони не казали», — підсумував Єльченко.