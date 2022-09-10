НАТО: Війна в Україні входить у критичну фазу

Українські війська змогли зупинити наступ Росії на Донбасі, завдати удару у відповідь та відвоювати території, заявляє генсек НАТО Єнс Столтенберг під час спільної прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, 9 вересня в Брюсселі. За словами Столтенберга, «війна в Україні входить у критичну фазу».

«Лише за останні кілька днів ми спостерігали за прогресом як на півдні в Херсонській області, так і на сході в Харківській області. Це свідчить про мужність, навички і рішучість українських сил. Це також демонструє те, що наша допомога змінює ситуацію на полі бою щодня», — заявив генсек НАТО.

Столтенберг наголосив на тому, що НАТО надсилає сильну і об’єднану відповідь російській брутальній війні в Україні: «Це включає безпрецедентну військову, фінансову та гуманітарну підтримку від Альянсу, щоб Україна могла втілити своє право захистити себе».

Лише за останні кілька днів ми спостерігали за прогресом як на півдні в Херсонській області, так і на сході в Харківській області. Це свідчить про мужність, навички і рішучість українських сил. Це також демонструє те, що наша допомога змінює ситуацію на полі бою щодня.

«Наближається зима, вона буде важкою, і тому нам потрібно продовжувати постачати зброю та боєприпаси а також зимовий одяг, намети, генератори та необхідне для зими спеціальне обладнання – частково тому, що розмір української армія настільки збільшився, що їм потрібно більше зимового спорядження. І НАТО особливо зосереджене на тому, як ми можемо забезпечити українську армію десятками тисяч комплектів зимової форми», — говорить Столтенберг.

За словами генсека НАТО, США є лідерами у підтримці України: «Я вітаю оголошення, які були цього тижня про мільярди доларів додаткової підтримки». Генеральний секретар наголосив, що НАТО продовжить підтримувати Україну у довгостроковій перспективі та допоможе з переходом до роботи із сучасним натівськми обладнанням.

Держсекретар США Ентоні Блінкен також наголосив на успіхах контрнаступу та важливості підтримки партнерів. «Ми бачимо, що зараз триває контрнаступ, який Україна розгорнула за потужної допомоги та підтримки багатьох інших країн. Ще тільки початок контрнаступу, але ми вже бачимо реальний прогрес. Контрнаступ зосереджений на півдні, навколо Херсона, але ми також бачимо, що Україна не тільки утримує лінію на Донбасі та на північному сході, але значно просувається вперед, просунувшись приблизно на 45-50 кілометрів на одній із ділянок фронту», — заявив Блінкен.

Держсекретар США заявив, що переконаний — Україна зможе відвоювати свої землі. «Чому я переконаний в успіху українців у тому, щоб відтіснити російських агресорів, незалежно від того, чи це північ, Донбас, чи південь? З однієї простої причини: це українська земля, не російська. Люди борються за свою рідну землю, за своє майбутнє», — сказав Блінкен.

Блінкен також зауважив, що бойовий дух російських сил дуже низький: «Ми бачимо доповіді, що їхній бойовий дух низький, а коли ти не знаєш, за що борешся, то це щось нестійке».

Нагадаємо, що 8 вересня, після візиту до Києва, державний секретар США Ентоні Блінкен поділився із журналістами своїми враженнями від зустрічей з керівництвом країни та зазначив, що отримав вичерпну інформацію щодо українського контрнаступу на півдні та сході України. За словами держсекретаря, США щодня спостерігають за тим, що відбувається на фронті в Україні, аби надати ту допомогу, яка потрібна українцям. «Те, що вони змогли зробити, наприклад, витіснивши росіян з території навколо Києва багато місяців тому, було результатом, перш за все, їхньої мужності, але також результатом того, що вони мали в руках (зброю – ред.), надану в основному США та іншими країнами, яку ми почали постачати ще до початку російської агресії», — сказав він.