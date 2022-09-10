На території Польщі збудують хаб для ремонту української військової техніки

На території Польщі збудують хаб для ремонту української військової техніки та проведення навчань із міжнародними партнерами.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на спільному із президентами України та Латвії брифінгу у Києві.

“Ми також говорили сьогодні про організацію спеціального хаба, який служив би для ремонту військової техніки, навчань з нашими німецькими, нідерландськими, українськими партнерами. Будуватимемо такий хаб, де польські фірми ремонтуватимуть військову техніку, зароблятимуть на цьому так, щоб усі були у цій співпраці відповідно доцільні”, – заявив глава польського уряду.

Також Моравецький зазначив, що на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським сторони обговорювали питання щодо відновлення деяких громадських інститутів, де польські фірми зможуть взяти участь.