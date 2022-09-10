Изюм и Лиман тоже освобождены украинской армией

Поступают многочисленные сообщения о занятии украинскими войсками, помимо Купянска, также городов Изюм и Лиман в Харьковской области. Об этом пишут как пророссийские Телеграм-каналы, так и украинские источники

Российские войска на этих участках фронта отступают – в районе Изюма они оказались под угрозой окружения. Официальных подтверждений этих данных пока нет. Однако министр обороны Украины Алексей Резников в интервью РБК-Украина заявил, что ВСУ удалось «нарушить логистические цепочки» противника, прорвать его оборону в нескольких местах, что делает вероятным «спуск лавины», то есть крупномасштабное отступление войск РФ.

Нынешняя операция под Харьковом выглядит как крупнейший успех украинских войск за несколько месяцев – с тех пор, как в апреле россияне были вынуждены отвести войска с севера Украины, где им не удалось развить наступление на Киев.