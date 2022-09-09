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США запровадили санкції проти іранських компаній, причетних до постачання дронів Росії iPhone 14 чи iPhone 13: що краще? » ЗСУ за добу знищили 650 окупантів, 1 гелікоптер та 10 танків – Генштаб За минулу добу Збройні сили України знищили 650 окупантів, а з початку російської агресії – 51 900 військових РФ. Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook Деталі: Найбільших втрат окупанти зазнали на Харківському та Донецькому напрямках. Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02 по 09.09 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 51900 (+650) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2122 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 4575 (+18) од,

артилерійських систем – 1237 (+11) од,

РСЗВ – 306 (+1) од,

засобів ППО ‒ 159 (+0) од,

літаків – 239 (+0) од,

гелікоптерів – 211 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 888 (+4),

крилатих ракет ‒ 214 (+0),

кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3399 (+55) од,

спеціальної техніки ‒ 114 (+4).