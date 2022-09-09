З-за кордону за добу повернулися майже 31 тис. українців: ситуація у пунктах пропуску

Відомо, що з України минулої доби виїхали понад 37 тисяч осіб. Зокреа, 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. Тоді як до України вчора в’їхали 34 тисячі осіб, майже 31 тисяча з них – українці.

Митники розповідають, що 8 вересня на пунктах пропуску було оформлено 90 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 28 осіб – 11 з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 17 осіб затримані поза пунктами пропуску. Крім того, ще 3-х чоловіків не пропустили через кордон, оскільки під час перевірки у прикордонників виникли підозри щодо дійсності документів.

«Серед осіб, які намагалися використати сумнівні документи, охоронці кордону виявили 1 «інваліда» та 2-х осіб «непридатних до військової служби». Усі особи були передані співробітникам Нацполіції, оскільки у їхніх діях вбачаються ознаки правопорушень передбачених статтями 336 та 358 Кримінального кодексу України», – додають у повідомленні.