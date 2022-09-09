З-за кордону за добу повернулися майже 31 тис. українців: ситуація у пунктах пропуску Як зручно грати разом з Goxbet без реєстрації » Вийшов другий трейлер «Чорного Адама» з Двейном Джонсоном, актор заявив про «нову еру всесвіту DC» У п’ятницю, 9 вересня, вийшов другий офіційний трейлер стрічки «Чорний Адам» із Двейном «Скелею» Джонсоном у головній ролі Трейлер опублікували на офіційному ютуб-каналі DC. Також ролик виклав у себе в інстаграм актор Двейн «Скеля» Джонсон. «Нову еру всесвіту DC розпочато», — написав Джонсон. Стрічка «Чорний Адам» — це американський супергеройський фільм заснований на однойменних коміксах DC. Він розповість глядачам про походження суперлиходія, на ім’я Чорний Адам. На екрани стрічка вийде 21 жовтня 2022 року.