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Вийшов другий трейлер «Чорного Адама» з Двейном Джонсоном, актор заявив про «нову еру всесвіту DC»

У п’ятницю, 9 вересня, вийшов другий офіційний трейлер стрічки «Чорний Адам» із Двейном «Скелею» Джонсоном у головній ролі

Трейлер опублікували на офіційному ютуб-каналі DC.

Також ролик виклав у себе в інстаграм актор Двейн «Скеля» Джонсон.

«Нову еру всесвіту DC розпочато», — написав Джонсон.

Стрічка «Чорний Адам» — це американський супергеройський фільм заснований на однойменних коміксах DC. Він розповість глядачам про походження суперлиходія, на ім’я Чорний Адам.

На екрани стрічка вийде 21 жовтня 2022 року.

9 сентября, 2022 | Category: Война, Новости, Шоу-бизнес

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