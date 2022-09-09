Вийшов другий трейлер «Чорного Адама» з Двейном Джонсоном, актор заявив про «нову еру всесвіту DC»

У п’ятницю, 9 вересня, вийшов другий офіційний трейлер стрічки «Чорний Адам» із Двейном «Скелею» Джонсоном у головній ролі
Трейлер опублікували на офіційному ютуб-каналі DC.
Також ролик виклав у себе в інстаграм актор Двейн «Скеля» Джонсон.
«Нову еру всесвіту DC розпочато», — написав Джонсон.
Стрічка «Чорний Адам» — це американський супергеройський фільм заснований на однойменних коміксах DC. Він розповість глядачам про походження суперлиходія, на ім’я Чорний Адам.
На екрани стрічка вийде 21 жовтня 2022 року.
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