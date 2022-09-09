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В Бирмингеме задержали подозреваемого по делу о взрыве 1996 года

Подозреваемый находится под стражей. Контртеррористическое управление также заявило, что в течение нескольких лет вело повторное расследование взрыва, чтобы привлечь к ответственности виновных в нападении.

В июня 1996 года, накануне футбольного матча Россия-Германия, в грузовике на одной из центральных улиц Манчестера была взорвана бомба весом 1,5 тысячи килограммов. Это была самая мощная бомба, взорванная в Великобритании со времён Второй мировой войны.

В результате взрыва никто не погиб, но более 250 человек получили ранения. Ущерб инфраструктуре города, по оценкам страховых компаний, составил 700 миллионов фунтов стерлингов.

Взрыв организовала Временная ирландская республиканская армия – национально-освободительная организация, которая добивается полной независимости Северной Ирландии от Великобритании. Однако обвинение так и не было никому предъявлено. Летом 2021 года, спустя 25 лет после нападения, полиция заявила о «новых, хотя и ограниченных, возможностях для расследования» после очередного обзора улик.

9 сентября, 2022 | Category: Мир, Новости

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