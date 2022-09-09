Украина заявляет об освобождении десятков населенных пунктов

Энтони Блинкен заявил журналистам перед отъездом из Киева: «Мы получили исчерпывающую информацию о контрнаступлении, и, опять же, еще очень рано, но мы видим явный и реальный прогресс на местах, особенно вокруг Херсона, а также некоторые интересные события на Донбассе, на востоке».

Блинкен заверил Украину в продолжении поддержки США «до тех пор, пока это требуется». Он объявил о выделении нового транша помощи Украине и восемнадцати другим странам, которым потенциально угрожает российская агрессия, в размере 2.2 миллиарда долларов. Примерно один миллиард поступит в Украину. Соединенные Штаты также объявили о направлении Украине оружия на сумму 675 миллионов долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что Вооруженный силы Украины «освободили десятки населенных пунктов» и вернули себе тысячу квадратных километров территории на востоке и юге страны с 1 сентября.

Зеленский также опубликовал видео, в котором украинские солдаты сообщали об освобождении города Балаклея Харьковской области. На видео, размещенном на популярном украинском новостном агрегаторе, видно, что российские войска бросили грузовики, артиллерию и ящики с боеприпасами. Неожиданное контрнаступление украинских вооруженных сил в Харьковской области привело к тому, что в тыл российских войск был нанесен внезапный и глубокий удар.

Ранее украинский генерал Алексей Громов заявил, что войска продвинулись на 50 километров в тыл российских войск и вернули контроль над двумя десятками населенных пунктов в Харьковской области.

Тем не менее Виталий Ганчев, местный чиновник, перешедший на российскую сторону в 2014-м году, утверждал на российском государственном телевидении, что Москва отбила украинскую попытку окружить и захватить Балаклею, которая, по его словам, остается под контролем российских Вооруженных сил.

Если успехи украинских Вооруженных сил будут подкреплены, это станет серьезным ударом для России, которая, по словам западных спецслужб, понесла огромные потери. Это также станет мощным стимулом для Украины, которая стремится показать своим союзникам, что она способна переломить ход войны и заслуживает дальнейшей поддержки.

Украина уже несколько недель ведёт контрнаступление на южном фронте в районе Херсона. Западные военные аналитики полагают, что Россия, возможно, оставила себя незащищенной в других областях, поскольку перебросила войска на юг.

Советник президента Украины Алексей Арестович подчеркнул: «Это огромный успех. Мы нашли слабое место, где противник не был готов».