Україна звернулася до МВФ із запитом про нову програму

Нова програма з МВФ необхідна Україні для покриття дефіциту та забезпечення макроекономічної стабільності. МВФ може кредитувати країни в стані війни.

Про це повідомляється в заяві заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука.

«На початку серпня Україна звернулась до Міжнародного валютного фонду із офіційним запитом щодо започаткування нової програми кредитування. На нашу думку, її основними цілями мають стати покриття розриву платіжного балансу, забезпечення макроекономічної стабільності в країні та продовження структурних реформ, в тому числі націлених на набуття Україною статусу члена ЄС», — сказав він.

За його словами, зараз продовжуються активні консультації між органами державної влади в Україні та експертами МВФ. «Ми також знаємо, що всередині МВФ зараз ідуть жваві дискусії щодо того, який саме формат програми найбільш підходить для України», — додав Ніколайчук.