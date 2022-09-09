США запровадили санкції проти іранських компаній, причетних до постачання дронів Росії

США наклали санкції на іранську компанію, яку вони звинуватили в координації військових польотів для транспортування іранських безпілотників до Росії, а також на три інші компанії, які брали участь у виробництві іранських безпілотників.

Про це, як пише «Європейська правда«, йдеться у повідомленні Мінфіну США.

«Росія робить дедалі відчайдушніший вибір, щоб продовжувати неспровоковану війну проти України, особливо в умовах наших безпрецедентних санкцій і експортного контролю», – заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

«Сполучені Штати віддані суворому дотриманню наших санкцій проти Росії та Ірану та притягненню до відповідальності Ірану та тих, хто підтримує загарбницьку війну Росії проти України», – додав він.

«Ми також без вагань будемо націлюватися на виробників і постачальників, які сприяють Ірану та його програмі безпілотників, ще більше демонструючи нашу рішучість продовжувати переслідувати ставлеників терористів, які дестабілізують Близький Схід», – додав Нельсон.

За його словами, «неіранські, неросійські організації також повинні проявляти велику обережність, щоб уникнути підтримки розробки іранських БПЛА чи їх передачі, або продажу будь-якого військового обладнання Росії для використання проти України».

Міністерство фінансів США у своїй заяві стверджує, що включило до списку компанію Safiran Airport Services, що базується в Тегерані, звинувачуючи її в координації російських військових польотів між Іраном і Росією, в тому числі пов’язаних із транспортуванням безпілотників, персоналу та відповідного обладнання.