У ЄС остаточно затвердили «візове покарання» для росіян З-за кордону за добу повернулися майже 31 тис. українців: ситуація у пунктах пропуску » США объявили детали соглашения G7 об ограничении цены на российскую нефть Цена, которую страны G7 хотят установить на российскую нефть, чтобы наказать Москву, должна быть установлена ​​на уровне справедливой рыночной стоимости за вычетом какой-либо надбавки за риск, связанный с ее вторжением в Украину, заявила представитель Министерства финансов США, этом сообщает OffShore.

Цена должна быть установлена ​​выше предельных издержек добычи российской нефти и учитывать исторические цены, заявила Элизабет Розенберг, помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями.

План ограничения цен G7, согласованный на прошлой неделе, призывает страны-участницы отказать в страховании, финансировании, брокерских и других услугах нефтяным грузам по цене выше не установленного предела цен на нефть и два вида нефтепродуктов.

Розенберг сказала, что поставщики услуг не должны будут сами следить за соблюдением ценового предела, но могут полагаться на показания покупателей и продавцов, оставляя правоприменение по усмотрению участвующих юрисдикций.

Известно, что страны G7 – Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США – будут работать вместе в ближайшие недели, чтобы определить предельную цену и другие ключевые детали реализации.

«Есть несколько основных показателей, которые мы рассматриваем, и то, как в конечном счете должны быть установлены цены, включая предельные издержки производства российской нефти», — сказал Розенберг.

«Предельная цена должна… соответствовать историческим ценам, принятым на российском рынке», — добавила она.