Рухається в бік Бердянська: окупанти виводять техніку з Маріуполя

Радник міського голови Маріуполя Петр Андрющенко повідомив, що в тимчасово окупованому Маріуполі, окупанти почали виведення техніки з міста та посилили патрулі для пошуку партизанів.

Про це він написав у Telegram.

“Окупанти почали виведення військової техніки з Маріуполя. Навіть тієї, яка до того була окопана. Техніка рухається в бік Бердянська. Стосовно судилища над полоненими з “Азовсталі”, спостерігаємо раптове посилення охорони та військові патрулі біля будівлі Філармонії. Також в самому приміщенні зі вчорашнього дня з’явилась купа російських військових. Продовжуємо моніторинг”, – йдеться у дописі.

Також Андрющенко повідомив, що росіяни вчергове посилили контрпартизанські заходи.

“Посилені патрулі та блокпости майже по всіх районах міста. Вперше стаціонарний патруль спостерігається біля будинку Драмтеатру. Перевірки всіх без винятку автівок. Чергова хвиля обшуків та зломів квартир працівників правоохоронних органів та військовослужбовців України з боку “МГБ ДНР”. Шукають схрони, обладнання зв’язку. Наслідки “розмінування” та “Ї-акції”, – додав радник міського голови Маріуполя.