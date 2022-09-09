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Росія перекидає частини 3-го корпусу в Харківську область

Збройні сили Російської Федерації змушені перекидати в Харківську область підрозділи 3-го армійського корпусу, щоб протидіяти українському наступу.

Російські медіа опублікували кадри з колоною військової техніки, яка рухається на підкріплення окупантам на Харківщині.

У колоні помічена лише легка бронетехніка, інженерні машини, вантажівки з особовим складом та причепними гаубицями.

На кадрах видно “збірну солянку” із різних угруповань російської армії. Техніка маркована тактичними знаками груп військ, які діють на Донбасі – “О”.

Також є техніка із новосформованого 3-го корпусу ЗС РФ. Характерний знак цього угруповання – коло в трикутнику.

Раніше очікувалося, що Росія використає сили 3-го корпусу для розвитку наступу в Донецькій області. Однак після початку контрнаступальних дій ЗСУ на Херсонщині та на Харківщині Росія змушена “розмазувати” зібрані зі складнощами новосформовані частини і, ймовірно, відмовлятися від попередніх задумів.

9 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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