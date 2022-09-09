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НАТО перекидає в Європу додаткові сили

НАТО перекидає в Європу додаткові сили

НАТО розміщує в європейських країнах нові сили. Це повинно послужити Росії сигналом, що альянс готовий захищати свої території.

Про це повідомив генсек НАТО Йенс Столтенберг під час брифінгу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном

Він заявив, що НАТО перекидає до східних кордонів нові сили, щоб зміцнити цей фланг.

“Це однозначний сигнал, що організація буде захищати кожен дюйм своєї території”, – підкреслив Столтенберг.

При цьому він прокоментував війну в Україні, заявивши, що українські військові повинні продовжувати бій. Генсек зазначив, що альянс допомагатиме Україні переходити на зброю “натовського” зразка.

“Ми підтримаємо Україну в довгостроковій перспективі і допоможемо Україні перейти від радянського озброєння до озброєння, зробленого за нашими стандартами”, – заявив він.

Нагадаємо, вчора на авіабазі Рамштайн пройшло чергове засідання Контактної групи з оборони України

9 сентября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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