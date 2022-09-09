Кислиця в ООН: РФ має єдиний правильний шлях — здатися та відійти

Україна боротиметься до тих пір, поки не буде звільнено останній дюйм її суверенної території. Росія ж має єдиний правильний шлях — здатися та відійти.

Про це пише у Facebook постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

«Розпочавши агресію проти України в 2014 році, вторгнувшись в Україну в лютому 2022 року, Росія порушила норми і принципи практично всіх основоположних міжнародних документів, у тому числі двосторонніх і багатосторонніх угод, Гельсінського заключного акту і, в першу чергу, Статуту ООН», — наголосив дипломат.

Кислиця зауважив, що Україна захищає себе, Європу, світ і Статут ООН, і буде боротися доти, доки не буде звільнено останній дюйм її суверенної території, включно з Кримом.

«Ми будемо боротися з окупантами до тих пір, поки не будуть розбиті всі російські солдати, які зайшли в Україну. Єдине, що Путін може зробити, аби врятувати життя своїх солдатів, це наказати їм негайно відступити», — підкреслив постпред.

Він нагадав, що завдяки глобальній єдності, завдяки ленд-лізу, завдяки допомозі американського народу та інших союзників вдалося перемогти Гітлера.

«Зло Путіна, як і Гітлера до нього, вимагає глобальної відповіді. Так було під час Другої світової війни. Зараз це так, і Україна та її союзники роблять усе можливе, щоб забезпечити таку відповідь», — продовжив Кислиця.

Як доказ спільних зусиль дипломат навів визволення українських територій, яке активно триває в Харківській та Херсонській областях.

Постпред додав, що у Росії «є єдиний правильний шлях — це здатися і відійти».