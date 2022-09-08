З-за кордону за добу повернулися майже 33 тис. українців

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає «Еспресо.Захід«.

З України минулої доби вибули більше як 37 тисяч людей. 21 тисчяча з них перетнула кордон на польсько-українській ділянці, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Водночас прибули до України за добу п36 тисяч людей, майже 33 тисячі з них – українці.

Також за добу 7 вересня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 73 тисячі людей. Проїхали через кордон 17 тисяч транспортних засобів.

Крім того, упродовж доби оформлено 40 вантажівок з гуманітарною допомогою.