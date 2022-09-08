В результате авиаудара ЦАХАЛа выведен из строя аэропорт в Алеппо, есть убитые и раненые

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что в результате израильского авиаудара по аэропорту в Алеппо (на севере Сирии) не менее трех человек были убиты, пятеро ранены.

По данным SOHR, по аэропорту и целям около аэропорта были выпущены шесть ракет. Серьезно повреждена взлетно-посадочная полоса, аэропорт надолго выведен из строя.

Эта информация подтверждается министерством транспорта Сирии. Все авиарейсы переведены из Алеппо в Дамаск до восстановления ВПП.

Вечером во вторник, 6 сентября, сирийские СМИ сообщили об ударах, наносимых с воздуха по целям в районе аэропорта Алеппо и в районе Латакии. Дамаск заявлял, что атаки осуществлены израильскими ВВС. Сирийское государственное агентство SANA утверждало, что ПВО Сирии смогли сбить несколько израильских ракет, выпущенных по целям в Алеппо.

Оппозиционные СМИ передавали, что цели в Алеппо и Латакии были поражены. В частности, было заявлено, что в международном аэропорту Алеппо повреждена взлетно-посадочная полоса. SANA подтверждает, что целью атаки снова стал аэропорт Алеппо.

Группа SOHR заявляла о воздушных ударах по целям в районе Алеппо (на севере Сирии) и Дир аз-Зура (на востоке Сирии). По предварительным данным, поражены объекты проиранских сил.

Отметим, что в Дир аз-Зуре в течение последнего месяца удары, как правило, наносили коалиционные силы под руководством США, а не ЦАХАЛ.

Это была вторая атака, приписываемая израильским ВВС, в районе аэропорта Алеппо за последние семь дней.

31 августа ударом с воздуха в аэропорту Алеппо были уничтожены склады оружия и боеприпасов проиранских сил. По данным SOHR, в общей сложности были выпущены три ракеты, которые точно поразили цели, причинив значительный ущерб. В этот же день были нанесены удары по иранским военным объектам в Масьяфе. Тогда также была повреждена взлетно-посадочная полоса в аэропорту Алеппо, что подтверждалось спутниковыми снимками. При этом израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B и предоставляющая разведывательные решения, отмечала: удар по ВПП в аэропорту Алеппо (в отличие, например, от недавних ударов по ВПП в аэропорту Дамаска) не преследовал цель вывести ее из строя на длительное время, а был нанесен лишь для того, чтобы предотвратить посадку иранского самолета и сигнализировать о намерениях. Очевидно, в будущем, если будут замечены попытки восстановить склады вооружений проиранских сил в Алеппо и доставить на них новое оружие, ВПП в аэропорту может быть разрушена более существенно, говорилось в публикации 3 сентября.