В мультсериале «Свинка Пеппа» впервые показали однополую пару

Эпизод называется «Семьи». В нём учительница просит Свинку Пеппу и её одноклассников нарисовать свои семьи и рассказать о них. Пенни изображает себя и двух медведиц в платьях. «Одна моя мама – врач, а другая готовит спагетти», – говорит Пенни. Учительница одобряет работу маленькой медведицы.

«У многих детей, которые смотрят этот сериал, есть две мамы или два папы. Для этих детей и их родителей очень важно, что их опыт был представлен в такой популярной детской программе», – заявил Робби де Сантос, представитель организации Stonewall, которая защищает права ЛГБТ+, в интервью телеканалу «Би-би-си».

Несколько лет назад активисты запустили онлайн-петицию с требованием показать в мультсериале «Свинка Пеппа» однополую семью. Петицию подписали почти 24 тысячи человек.

«Дети, которые смотрят «Свинку Пеппу», находятся во впечатлительном возрасте. Отсутствие в мультсериале однополых семей научит их тому, что нормальными являются лишь семьи с одним родителем или разнополыми родителями», говорится в петиции.