В Мелитополе взорван штаб движения «Мы вместе с Россией»

Информацию о взрыве подтвердил член назначенной Россией оккупационной администрации Владимир Рогов. Он обвинил украинскую сторону в совершении теракта. По его словам, данные о пострадавших уточняются.

Движение «Мы вместе с Россией» было создано после того, как российские военные взяли Мелитополь и другие территории юга Украины под контроль. Оно выступает за присоединение оккупированных территорий к РФ. Обеспечением работы штабов организации занимаются «Общероссийский народный фронт» и партия «Единая Россия».

Украинские СМИ уточняют, что штаб движения в Мелитополе находился в здании почты на улице Ломоносова, и что там занимались непосредственно подготовкой к референдуму.

Накануне в городе Бердянск Запорожской области в результате взрыва тяжёлые ранения получил российский комендант.