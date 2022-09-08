Українка Христя Фріланд може стати новим генсеком НАТО

Віцепрем’єр-міністерка Канади Христя Фріланд є однією із кандидатів на посаду генерального секретаря НАТО.

Про це повідомляє CBC News з посиланням на джерела, пише «Європейська правда».

Принаймні чотири різних джерела — в Оттаві, Вашингтоні та Брюсселі, де розташована штаб-квартира НАТО — заявили, що ім’я Фріланд кілька місяців обговорювалося в міжнародних колах з питань оборони та безпеки як потенційної наступниці нинішнього генерального секретаря Єнса Столтенберга.

«Є кілька дуже кваліфікованих жінок, які були б дуже хорошими кандидатами… Здається, є певний імпульс для того, щоб жінка стала наступним (генсеком)», — сказав високопосадовець НАТО на умовах анонімності.

Сама Фріланд у середу ухилилася від прямого запитання про свою кандидатуру, згадавши, що «вже має дві роботи» — посади віцепрем’єрки Канади та міністерки фінансів.

Термін повноважень Столтенберга мав закінчитися цього місяця, але лідери НАТО, схвильовані після російського вторгнення в Україну, продовжили цей термін до 2023 року.