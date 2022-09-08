У Росію активно літають іранські літаки з невідомим вантажем

За останні три тижні у Росії приземлилися щонайменше три транспортні літаки з Ірану з невідомим вантажем.

Про це стало відомо з даних порталу відстеження авіаперельотів «Flightradar».

На сайті з’явилася інформація про переміщення до Росії транспортників Boeing 747-21АС з номером IR4701 та IR4702 іранської державної авіакомпанії «Iran Air».

Наприклад, ввечері 4 вересня літак приземлився в московському аеропорту Шереметьєво, а наступного дня вилетів назад до Ірану.

Іранський транспортний літак IR4701 летить до Москви. 4 вересня 2022 року. Джерело: Flightradar Загалом із 21 серпня донині вдалося зафіксувати три рейси з Ірану до Росії. Які вантажі містилися на борту вантажних літаків – невідомо.

Польоти до Росії іранських транспортних літаків IR4701 та IR4702 Нагадаємо, 31 Серпня Державний департамент США підтвердив інформацію про те, що Росія отримала безпілотники від Ірану.

США вважають, що Росія отримала безпілотні літальні апарати, які можуть проводити атаки «повітря-земля», радіоелектронну боротьбу і наведення.

«Російські збройні сили страждають від серйозної нестачі поставок в Україні частково через санкції та експортний контроль. Це змушує Росію покладатися на поставки та обладнання з ненадійних країн, таких як Іран», – сказав Патель під час брифінгу.

Водночас представник Білого дому Карін Жан-П’єр повідомила, що йдеться про постачання безпілотників серії Mohajer-6 і Shahed в серпні.

Розвідувально-ударний БПЛА “Mohajer-6” військових Ірану. Серпень 2022. Іран. Фото: Міноборони Ірану «На російські транспортні літаки завантажили обладнання БПЛА на аеродромі в Ірані, потім вони вилетіли з Ірану в Росію. Це ми бачимо, такі наші оцінки», – сказала вона під час брифінгу.

Наприкінці серпня збройні сили Ісламської Республіки Іран показали у дії свої ударні та розвідувальні безпілотники.

На навчаннях продемонстрували різні типи іранських безпілотних літальних апаратів.