У Росію активно літають іранські літаки з невідомим вантажем

За останні три тижні у Росії приземлилися щонайменше три транспортні літаки з Ірану з невідомим вантажем.
Про це стало відомо з даних порталу відстеження авіаперельотів «Flightradar».
На сайті з’явилася інформація про переміщення до Росії транспортників Boeing 747-21АС з номером IR4701 та IR4702 іранської державної авіакомпанії «Iran Air».
Наприклад, ввечері 4 вересня літак приземлився в московському аеропорту Шереметьєво, а наступного дня вилетів назад до Ірану.
Загалом із 21 серпня донині вдалося зафіксувати три рейси з Ірану до Росії. Які вантажі містилися на борту вантажних літаків – невідомо.
Нагадаємо, 31 Серпня Державний департамент США підтвердив інформацію про те, що Росія отримала безпілотники від Ірану.
США вважають, що Росія отримала безпілотні літальні апарати, які можуть проводити атаки «повітря-земля», радіоелектронну боротьбу і наведення.
«Російські збройні сили страждають від серйозної нестачі поставок в Україні частково через санкції та експортний контроль. Це змушує Росію покладатися на поставки та обладнання з ненадійних країн, таких як Іран», – сказав Патель під час брифінгу.
Водночас представник Білого дому Карін Жан-П’єр повідомила, що йдеться про постачання безпілотників серії Mohajer-6 і Shahed в серпні.
«На російські транспортні літаки завантажили обладнання БПЛА на аеродромі в Ірані, потім вони вилетіли з Ірану в Росію. Це ми бачимо, такі наші оцінки», – сказала вона під час брифінгу.
Наприкінці серпня збройні сили Ісламської Республіки Іран показали у дії свої ударні та розвідувальні безпілотники.
На навчаннях продемонстрували різні типи іранських безпілотних літальних апаратів.
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