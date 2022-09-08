 
«  
  »

У Канаді затримали другого підозрюваного у кривавому вбивстві десятьох людей

Про це з посиланням на поліцію Канади повідомляє CBC News.

Там зазначили, що масштабні пошуки головного підозрюваного в нападі з ножем у Саскачевані завершилися.

Майлза Сандерсона заарештували біля Ростерна, штат Саска, близько 15:30 у середу. Поліція каже, що загрози громадській безпеці більше немає.

У CBC News пишуть, що місцеві відчувають величезне полегшення після того, як Сандерсона спіймали.

Поліція розшукувала Майлза та його брата Демієна з неділі, коли вони вчинили у віддаленому селищі, де мешкають представники корінних народів, масову різанину. Загинули десятеро осіб і ще 18 отримали поранення.

8 сентября, 2022 | Category: Мир, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  