У Канаді затримали другого підозрюваного у кривавому вбивстві десятьох людей

Про це з посиланням на поліцію Канади повідомляє CBC News.

Там зазначили, що масштабні пошуки головного підозрюваного в нападі з ножем у Саскачевані завершилися.

Майлза Сандерсона заарештували біля Ростерна, штат Саска, близько 15:30 у середу. Поліція каже, що загрози громадській безпеці більше немає.

У CBC News пишуть, що місцеві відчувають величезне полегшення після того, як Сандерсона спіймали.

Поліція розшукувала Майлза та його брата Демієна з неділі, коли вони вчинили у віддаленому селищі, де мешкають представники корінних народів, масову різанину. Загинули десятеро осіб і ще 18 отримали поранення.