У Генштабі ЗСУ пояснили, чому в рази збільшились щоденні втрати РФ на фронті

Джерело: заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу в Military Media Center 8 вересня, відповідаючи на запитання журналістів
Деталі: У Громова поцікавилися, чому останнім часом українці спостерігають тенденцію збільшення втрат ворога в щоденних зведеннях Генштабу: раніше фігурувала цифра 150-200 знищених вояк, а зараз 500-600.
«З чим це пов’язано? Покращилася система обліку чи якісь інші причини?, — поцікавилася журналістка.
«Це якісь інші причини», — відповів бригадний генерал, чим викликав усмішку інших учасників брифінгу.
У відповіді на інше питання представник Генштабу також додав, що «покращувати статистику» ЗСУ допомагають дані про дислокацію російських військ, які вони отримують від українських патріотів, що опинилися на тимчасово окупованих територіях.
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