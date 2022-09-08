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У Генштабі ЗСУ пояснили, чому в рази збільшились щоденні втрати РФ на фронті

Збройні сили України отримують дані про дислокацію російських військ завдяки українським патріотам на тимчасово окупованих територіях і це дозволяє ефективно знищувати ворога.

Джерело: заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу в Military Media Center 8 вересня, відповідаючи на запитання журналістів

Деталі: У Громова поцікавилися, чому останнім часом українці спостерігають тенденцію збільшення втрат ворога в щоденних зведеннях Генштабу: раніше фігурувала цифра 150-200 знищених вояк, а зараз 500-600.

«З чим це пов’язано? Покращилася система обліку чи якісь інші причини?,  — поцікавилася журналістка.

«Це якісь інші причини», — відповів бригадний генерал, чим викликав усмішку інших учасників брифінгу.

У відповіді на інше питання представник Генштабу також додав, що «покращувати статистику» ЗСУ допомагають дані про дислокацію російських військ, які вони отримують від українських патріотів, що опинилися на тимчасово окупованих територіях.

8 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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