Блінкен зустрівся з Зеленським: військову допомогу США та союзників підібрано так, щоб Україна перемогла на полі бою У Росію активно літають іранські літаки з невідомим вантажем » У Генштабі ЗСУ пояснили, чому в рази збільшились щоденні втрати РФ на фронті Збройні сили України отримують дані про дислокацію російських військ завдяки українським патріотам на тимчасово окупованих територіях і це дозволяє ефективно знищувати ворога. Джерело: заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу в Military Media Center 8 вересня, відповідаючи на запитання журналістів Деталі: У Громова поцікавилися, чому останнім часом українці спостерігають тенденцію збільшення втрат ворога в щоденних зведеннях Генштабу: раніше фігурувала цифра 150-200 знищених вояк, а зараз 500-600. «З чим це пов’язано? Покращилася система обліку чи якісь інші причини?, — поцікавилася журналістка. «Це якісь інші причини», — відповів бригадний генерал, чим викликав усмішку інших учасників брифінгу. У відповіді на інше питання представник Генштабу також додав, що «покращувати статистику» ЗСУ допомагають дані про дислокацію російських військ, які вони отримують від українських патріотів, що опинилися на тимчасово окупованих територіях.