США оголосять про новий пакет допомоги під час зустрічі на авіабазі Рамштайн

Про це заявив заступник міністра оборони США Колін Каль, передає американський мовник C-SPAN.

За словами Каля, черговий пакет допомоги міститиме в собі, крім іншого, додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

«Абсолютно точно буде більше боєприпасів GMLRS… Це дійсно те, що потрібно українцям», — наголосив заступник міністра оборони США.

Зустрічі на німецькій авіабазі Рамштайн — це конференція міжнародних союзників України на чолі зі США. Зустріч об’єднує понад 40 країн, більшість із яких є членами НАТО та/або ЄС. Мета таких конференцій — координація військової допомоги Україні для протистояння російській військовій агресії.

Уперше зустріч на авіабазі Рамштайн відбулася 26 квітня 2022 року — за два місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.