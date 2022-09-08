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США оголосять про новий пакет допомоги під час зустрічі на авіабазі Рамштайн

Ллойд Остін

Про це заявив заступник міністра оборони США Колін Каль, передає американський мовник C-SPAN.

За словами Каля, черговий пакет допомоги міститиме в собі, крім іншого, додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

«Абсолютно точно буде більше боєприпасів GMLRS… Це дійсно те, що потрібно українцям», — наголосив заступник міністра оборони США.

Зустрічі на німецькій авіабазі Рамштайн — це конференція міжнародних союзників України на чолі зі США. Зустріч об’єднує понад 40 країн, більшість із яких є членами НАТО та/або ЄС. Мета таких конференцій — координація військової допомоги Україні для протистояння російській військовій агресії.

Уперше зустріч на авіабазі Рамштайн відбулася 26 квітня 2022 року — за два місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

8 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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