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РФ втратила близько 51,2 тис. військових, 2112 танків, 239 літаків і 1126 систем артилерії

На фото втрати окупантів

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

З 24 лютого до 8 вересня російські окупанти під час війни в Україні втратили:

  • особового складу – близько 51 250 (+640) осіб
  • танків – 2112 (+15) од.
  • бойових броньованих машин – 4557 (+37) од.
  • артилерійських систем – 1126 (+32) од.
  • РСЗВ – 305 (+5) од.
  • засоби ППО – 159 (+3) од.
  • літаків – 239 (+2) од.
  • гелікоптерів – 210 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4)
  • крилаті ракети – 214 (+0)
  • кораблі /катери – 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24) од.
  • спеціальна техніка – 110 (+1)

За добу найбільших втрат армія РФ зазнала на Донецькому напрямку.

8 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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