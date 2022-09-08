Район Запорожской АЭС вновь подвергся обстрелам

В районе Запорожской АЭС в Украине возобновились обстрелы, и воюющие стороны вновь обвинили в них друг друга.

Российские войска нанесли ракетные и артиллерийские удары по городу Никополь, расположенному на противоположном от крупнейшей АЭС в Европе берегу Днепра, заявил глава Днепропетровской области Валентин Резниченко.

«На АЭС происходят пожары, отключения электричества и другие вещи, которые вынуждают нас готовить местное население к последствиям ядерной аварии», – сказал Резниченко.

В последние дни власти раздавали местным жителям таблетки йода, чтобы помочь защитить их в случае утечки радиации.

Украинский мэр Энергодара, где расположена АЭС, Дмитрий Орлов сообщил, что в среду город второй раз подвергся российской атаке и остался без электричества.

«Работники коммунальных и других служб просто не успевают завершить аварийно-восстановительные работы, когда очередной обстрел сводит их работу к нулю», – заявил он в Telegram.

Российская сторона обвинила Украину.

Глава поставленной Россией администрации Энергодара Владимир Рогов сообщил в Telegram, что причиной отключения электроэнергии в городе стали действия украинских военных. Министерство обороны России заявило, что отключение произошло вследствие атаки Украины на электроподстанцию.