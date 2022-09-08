Королева Британії перебуває під наглядом лікарів — стан важкий

Про це заявили у Букінгемському палаці.

«Після подальшої оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров’ям Її Величності та рекомендували їй залишатися під медичним наглядом», — йдеться у заяві.

Лікарі порадили їй бути під постійним наглядом лікарів. Її Величність зараз у Шотландії, у резиденції Балморал. Туди вже виїхали принци Чарльз і Вільям.

Частина королівської сім’ї вже приїхали до Єлизавети II.Герцог Йоркський, граф і графиня Вессекські їдуть до шотландського маєтку, приблизно за 40 миль (64 км) на захід від Абердіна. Герцог Кембриджський також у дорозі, а герцогиня Кембриджська залишилася у Віндзорі зі своїми дітьми під час їхнього першого повного дня в школі. Також до Балморалу їдуть Герцог і герцогиня Сассекські, які мали відвідати благодійний захід у Лондоні.

На звістку про стан здоров’я королеви відреагувала прем’єр-міністра Великої Британії.

«Вся країна буде глибоко стурбована новинами з Букінгемського палацу цього обіду. Мої думки й думки людей у всьому нашому Сполученому Королівстві зараз з Її Величністю та її родиною», – написала вона у твіттері.

Відомо, що королева напередодні відклала засідання Таємної ради після того, як лікарі порадили їй відпочити.

У BBC зазначають, що, очевидно, є гострі занепокоєння щодо здоров’я королеви — набагато чіткіше, ніж раніше, адже королева в останню хвилину скасувала те, що мало бути просто віртуальним засіданням Таємної ради – високопоставлених міністрів.