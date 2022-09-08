Bloomberg: США поставили Украине высокоточные артиллерийские снаряды «Экскалибур»

Пентагон секретно направил Украине самые точные артиллерийские снаряды «Экскалибур» с GPS-наведением.

Об этом сообщило агентство Bloomberg News со ссылкой на бюджетную документацию США.

Агентство указало, что в плане пополнения американских запасов «Экскалибуров», описанном в документах, впервые признается, что Пентагон поставил снаряды украинским военным.

Официальные лица уклонялись от вопросов по поводу «Экскалибуров», несмотря на сообщения о планируемых поставках и о том, что снаряды уже используются в Украине, говорится в публикации агентства.

Снаряд с системой спутниковой навигации, который может поражать цель с точностью до двух метров, «Экскалибур» был впервые использован в Ираке в 2007 году в громком убийстве лидера «Аль-Кайды» Абу Джуры и его соратников.

Министерство обороны потратит 92 миллиона долларов из утвержденных Конгрессом дополнительных средств «на закупку боеприпасов M982 «Экскалибур» взамен поставленных Украине в рамках международных усилий по противодействию российской агрессии», говорится в бюджетном документе, подготовленном в августе, содержание которого ранее не раскрывалось.