Блінкен зустрівся з Зеленським: військову допомогу США та союзників підібрано так, щоб Україна перемогла на полі бою

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві та поінформував його про військову допомогу нашій країні.

Про це повідомляє CNN.

За його словами, він поінформував Зеленського про останній пакет військової допомоги США і заявив, що президент Джо Байден “ясно дав зрозуміти, що підтримуватиме народ України стільки, скільки потрібно”.

“Я повторив це послання президенту Зеленському та його команді сьогодні в Києві, який залишається – і залишиться – столицею суверенної, незалежної України”, – сказав Блінкен.

Також він заявив, що військову допомогу США та союзників підібрано так, щоб максимально змінити ситуацію на полі бою.

За словами держсекретаря США, Вашингтон надасть Україні та низці країн Європи військову допомогу в розмірі 2,2 мільярда доларів.

“Я спрямував $675 млн озброєнь та обладнання із запасів Міністерства оборони США для України, а також додаткові $2,2 млрд для підтримки довгострокових оборонних інвестицій в Україні та 18 сусідніх країнах. Сполучені Штати продовжують стояти з Україною”, – написав Блінкен у Twitter.