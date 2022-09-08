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«Бессмысленно покупать Twitter, если мы движемся к третьей мировой войне» — адвокат раскрыл переписку Илона Маска

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в мае предложил отложить сделку по покупке социальной сети Twitter, объяснив это тем, что из-за вторжения России в Украину может начаться новая мировая война. Об этом стало известно в ходе предварительных слушаний по делу об отказе Маска от покупки Twitter.

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6 сентября в суде штата Дэлавэр обнародовали переписку Илона Маска с банкиром из Morgan Stanley, занимавшимся сделкой. Как пишет The Wall Street Journal, это сделал адвокат Уильям Сэвитт, представляющий интересы компании Twitter.

В текстовом сообщении от 8 мая 2022 года Маск предложил повременить со сделкой «несколько дней», чтобы послушать речь президента РФ Владимира Путина на Красной площади в честь Дня Победы. Текст сообщения Маска цитирует Business Insider:


Давай повременим несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Бессмысленно покупать Twitter, если мы движемся к третьей мировой войне.

Адвокат Маска Алекс Спиро в ответ заявил, что любой бизнесмен был бы обеспокоен влиянием потенциальной войны на фондовый рынок. Адвокат добавил, что слова Маска вырвали из контекста.

8 сентября, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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