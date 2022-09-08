Байден одобрил поставки оружия Украине на $675 млн

Президент США Джо Байден одобрил поставки новой партии вооружений Украине на 675 миллионов долларов, сообщил министр обороны Ллойд Остин перед началом встречи «Рамштайн», на которой обсуждается долгосрочная поддержка Украины в противодействии России.

Встреча министров обороны разных стран-союзников Украины проходит на авиабазе «Рамштайн» в Германии под руководством главы американского минобороны Ллойда Остина. Это уже пятое заседание в таком формате — первая встреча прошла 26 апреля, в ней участвовали министры обороны из 43 стран.