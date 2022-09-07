ЗСУ контратакували в районі Балаклії та відкинули росіян на лівий беріг Сіверського Донця

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські аналітики зазначають, що ЗСУ 6 вересня здійснили контратаку в Харківській області поблизу Балаклії, яка, ймовірно, відкинула російські війська на лівий берег річок Сіверський Донець і Середня Балаклійка.

В ISW припускають, що українські сили, ймовірно, захопили Вербівку, яка розташована менш ніж за 3 км на північний захід від Балаклії. Принаймні, на геолокаційних кадрах, опублікованих 6 вересня, видно українську піхоту на сході Вербівки.

Крім цього, численні російські джерела визнали досягнення України у Вербівці та повідомили, що російські війська зруйнували мости на східних околицях Балаклії, щоб запобігти подальшому українському просуванню.

На зображеннях, опублікованих 6 вересня, також видно зруйнований російський міст через річку Середня Балаклійка, за якою, ймовірно, пролягає російська лінія фронту в цьому секторі. Користувачі соцмереж повідомили, що 6 вересня російські війська відступили з блокпостів за 6 км на захід від Балаклії.

В ISW також припускають, що російські війська вже не утримують своїх попередніх позицій у Байраку та Новій Гусарівці, що на південь від Балаклії на правому березі річки Сіверський Донець. Ймовірно, окупанти залишили ці населені пункти ще наприкінці серпня.

На знімках, опублікованих 30 серпня, видно, що російські військові підірвали міст через річку Сіверський Донецьк біля Байрака.

«Руйнування мостів свідчить про плановий відступ Росії. Генштаб України 6 вересня повідомив, що російські сили завдали авіаударів по Байраку, що вказує на те, що українські сили могли просунутися в цьому районі», — констатували в ISW.

Також експерти зі США дійшли висновку, що перекидання військ РФ з Харківщини та Сходу України на Південь, створить можливість для нових українських контратак.