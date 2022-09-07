Вивести військових і техніку РФ та створити зону безпеки навколо станції: МАГАТЕ опублікувала звіт за підсумками місії на ЗАЕС

Доповідь складається з 52 сторінок з текстом та фотографіями і називається «Заходи ядерної безпеки в Україні».

У доповіді мовиться, що існує «нагальна необхідність у тимчасових заходах щодо запобігання ядерній аварії, яка може статись через військові дії». Також у МАГАТЕ рекомендують досягти домовленості усіх сторін на створення захисної зони навколо ЗАЕС, щоб уникнути пошкоджень. МАГАТЕ готове негайно розпочати консультації, які приведуть до «термінового створення зони ядерної безпеки».

Також агентство заявило, що обстріл станції та її околиць потрібно припинити для підтримки фізичної цілісності АЕС. Так, наприклад, зафіксовані наслідки обстрілів на:

— одному маслобаку для змазки турбін;

— дахах різних будівель, зокрема будівлі для транспорту, який перевозить використане ядерне паливо;

— спецбудівлі, де розміщуються свіже ядерне паливо та сховище ядерних відходів;

— новому учбовому корпусі;

— будівлі, де розташований центральний моніторинговий пункт системи фізичного захисту;

— контейнері, де розташована система радіаційного контролю.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Россі заявив, що, хоча попередні обстріли ще не спричинили ядерної надзвичайної ситуації, вони становлять постійну загрозу для ядерної безпеки.

Рівень радіації в цьому районі залишається нормальним.

Члени місії бачили російські військові вантажівки на першому поверсі машинних залів першого та другого енергоблоків, а також під естакадами, які з’єднують реактори. МАГАТЕ також зафіксувало пошкодження дорожнього покриття, стін і вікон різних будівель.

У МАГАТЕ відзначили, що безпеку на ЗАЕС забезпечує персонал, однак присутність військових, техніки та представників Росатому створює на них тиск і вони перебувають у «складних обставинах». Відтак МАГАТЕ рекомендує прибрати з ЗАЕС усіх людей та техніку, які «можуть впливати на безпеку станції». Адже постійний стрес «збільшує фактор людської помилки», що може призвести до ядерної загрози.

Також персонал станції повідомив місії МАГАТЕ, що вони регулярно проходять протиаварійні навчання, але навчальний аварійний центр на території ЗАЕС зайняли російські військові, а для персоналу створили альтернативний центр, але він не відповідає необхідним вимогам, адже не має незалежного джерела живлення і вентиляції, а також безперебійного доступу до зв’язку та інтернету. МАГАТЕ рекомендує відновити всю цю систему аварійного реагування на станції.