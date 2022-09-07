Украина благодарит Израиль на большом благотворительном фестивале в Тель-Авиве



Украина благодарит Израиль: на большом благотворительном фестивале в Тель-Авиве выступят «Антитела», VV, PZF, Onuka, Сергей Бабкин и Нино Катамадзе.

22 и 23 октября, в Тель-Авиве, в клубе «Ангар 11» пройдет большой двухдневный благотворительный музыкальный фестиваль «Дякую!» («Спасибо!») в поддержку Украины, на котором выступят, пожалуй, самые известные не только у себя на родине музыканты, но и далеко за ее пределами: группы «Антитела» «Вопли Видоплясова» (VV), Patsyki z Franeka (PZF), Onuka и Сергей Бабкин (5’nizza). В качестве особого гостя на фестиваль в Тель-Авиве приглашена большой друг Украины — всемирно известная грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе. Часть собранных на фестивале средств будут переданы на гуманитарные нужды нуждающихся по всей Украине.

За 31 год независимости Украины популярная, альтернативная и рок-музыка этой страны развивались особенно ярко и динамично. Наиболее талантливые украинские исполнители, чаще всего в той или иной мере обращающиеся в своем творчестве к народным мотивам, давно уже добились любви и известности далеко за пределами своего государства. Украинскую музыку знают и ценят на всех континентах. Имена украинских певцов и коллективов хорошо знакомы в разных странах, включая Израиль. Именно такие – оригинальные, самобытные и модные обладатели громких имен из Украины приезжают в октябре в Тель-Авив на большой благотворительный музыкальный фестиваль «Дякую!» («Спасибо!»), который в течение двух вечеров, 22 и 23 октября, будет проходить на берегу Средиземного моря в клубе «Ангар 11». Учитывая степень популярности и мастерства каждого из этих артистов, можно смело утверждать, что каждый из них с легкостью самостоятельно собрал бы в нашей стране зал и не один, однако на этот раз все они объединены общей благородной целью – помочь пострадавшей от военных действий Украине и ее многострадальным гражданам. Фестиваль в Израиле станет частью благотворительного тура по Европе, в ходе которого украинские музыканты говорят «Дякую!» («Спасибо!») всем, кто поддерживает сегодня Украину.

В первый вечер фестиваля, в субботу, 22 октября, на сцену «Ангар 11» выйдут Сергей Бабкин, Patsyki z Franeka и «Вопли Видоплясова».

«Вопли Видоплясова» (VV) – безусловно, самая авторитетная украинская этно-рок группа, основанная еще в 1986 году. Ее лидер и основной автор Олег Скрипка – одна из самых уважаемых фигур на украинской сцене.

С 2005 года он – Заслуженный артист Украины, а обладателей государственных званий в альтернативной рок-среде совсем немного. Его неугомонная сценическая энергетика и активная жизненная позиция служат основными движущим силами коллектива, давно и заслуженно пользующегося невероятной популярностью на родине и за рубежом. Основатели украинского панка, «Вопли Видоплясова» давно вырвались за пределы любого из существующих музыкальных жанров и активно куют сегодня не только свою творческую биографию, но и историю всей современной украинской популярной музыки.

Уроженец Харькова, украинский музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен Сергей Бабкин широкой общественности известен, как участник регги-дуэта 5’nizza и соавтор суперхита «Я солдат», текст которого после начала войны он радикально переработал. Теперь эта суперпопулярная песня звучит как гимн освободительного движения Украины. Кроме хитов из дискографии «5’nizzы» в репертуаре Бабкина множество авторских произведений, написанных и записанных вне концепции группы. Все полгода войны музыкант активно гастролирует за границей, чтобы собирать средства на волонтерские нужды.

Кумир нынешней украинской молодежи, группа Patsyki z Franeka (PZF) довольно быстро достигла титула культовой. Свой стиль эти веселые и немного дерзкие музыкальные хулиганы из Ивано-Франковска определяют как «культурно-комедийный хип-хоп» или «украинский гараж». Музыка группы соединяет модный современный саунд, электронную музыку, народные мелодии, «чОткий хип-хоп и бесстыжие тексты». Самые известные хиты коллектива – «Про Стіпана», «БезФотошопа», «Кайфова» и «VasЯ OMG» – обязательно прозвучат и в Тель-Авиве.

23 октября, в воскресенье, героями второго дня фестиваля «Дякую!» в Тель-Авиве станут украинские группы «Антитела» и Onuka, а также приглашенная звезда мирового современного джаза – певица и композитор из Грузии Нино Катамадзе.

«Антитела» – хэдлайнер второго дня фестиваля — одна из самых известных украинских поп-рок-групп, которая за 18 лет своего существования выпустила 7 студийных альбомов и прошла путь от небольших концертных залов до многотысячных стадионов. Песни коллектива, написанные и спетые по-русски, на украинском и английском языках, перманентно занимают первые строчки в хит-парадах на радио и музыкальных телеканалах. Тексты хитов группы «ТDME» («Там, де ми є»), «Вірила», «Лови момент», «Все красиво», «БудуВуду» — знают и подпевают десятки тысяч ценителей творчества коллектива во всем мире, в том числе и в Израиле. Группа еще в 2014 году основала свой одноименный благотворительный фонд и за 8 последних лет со всех уголках мира собрала, закупила, доставила и передала нуждающимся гуманитарную помощь на общую сумму более 30 миллионов гривен (более 800 тысяч долларов).

Музыку украинской электро-фолк-группы Оnuka, созданной вокалисткой Натальей Жижченко и композитором электронной музыки Евгением Филатовым еще в 2013 году, можно охарактеризовать как органический микс электроники, актуальной поп-музыки и украинской этники. В своих выступлениях музыканты обращаются к народным мотивам и используют множество старинных национальных инструментов: сопилку, бандуру, цимбалы, трембиту, казацкую трубу и другие. Кстати, своим названием проект Оnuka (Онука с украинского – внучка) отсылает к тому, что солистка группы — внучка известного мастера фольклорных музыкальных инструментов Александра Шленчика. За время своего существования группа успела выступить в большинстве городов Украины, десятке европейских стран, Китае, США и Канаде. В Израиле Оnuka будет выступать впервые.

Вишенкой на торте второго дня фестиваля «Дякую!» в Израиле станет всемирно известная грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе. Отмеченная наградами и премиями музыка Катамадзе насквозь пропитана философскими размышлениями автора о ценности и вечности человеческой жизни, о надеждах, сострадании, постижении главных жизненных вопросов. Искусное смешение мотивов и элементов классического рока, джаза, электронной музыки и психоделики в сочетании с невероятным голосом Нино, а также ее особенная экспрессивная манера исполнения и язык, который сама певица называет языком любви, покорили сердца слушателей во многих странах. Песни Катамадзе звучат исключительно на грузинском языке, но, как ни странно, они понятны без перевода – ведь Нино говорит со своим слушателем на языке чувств. Публика растворяется в ее музыке, мгновенно забывая обо всем на свете, влюбляясь в творчество певицы окончательно и бесповоротно. За время своей карьеры Нино успешно сотрудничала с кинематографистами, она автор саундтреков к фильмам «Жара», «Инди», «Русалка», ее песни также звучат в картинах «Коллектор» и «Без границ». Нино Катамадзе – давний и преданный друг Украины. С начала войны звезда грузинского джаза не раздумывая открыто выступила в поддержку украинского народа. Певица все чаще и социально громче поет на украинском и в пользу Украины. С невероятным чувством и в своей неповторимой манере она исполняет гимн Украины и одну из самых проникновенных песен о матерях «Чорнобривцi». Так что, формально, Нино Катамадзе сегодня по праву можно считать не только грузинской, но и украинской певицей.

В Израиле Катамадзе выступит не впервые: каждый ее приезд в нашу страну ожидаем и всегда пользуется неизменным успехом.

Все израильтяне и гости страны, кто 22 и 23 октября придет на благотворительный фестиваль украинской музыки «Дякую!», не только встретятся с наиболее известными украинскими исполнителями, но и поддержат Украину и украинцев в трудный для них час.

Большой двухдневный «Dyakuyu Live Festival» с участием украинских групп «Вопли Видоплясова», Patsyki z Franeka, Onuka и «Антитела», а также Сергея Бабкина из группы 5’nizza и грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе пройдет:

22 и 23 октября, в субботу и в воскресенье, в 20.00 — в Тель-Авиве (клуб «Ангар 11»).