Український народ та Зеленського номінували на премію Європарламенту

Група Європейської народної партії, найбільша у Європарламенті, висунула український народ і президента України Володимира Зеленського на цьогорічну премію Сахарова за свободу думки.

Про це у середу повідомила пресслужба ЄНП, пише «Європейська правда».

«Ми не сумніваємося, що хоробрий народ України на чолі з президентом Володимиром Зеленським заслуговує отримати цьогорічну премію Сахарова за свободу думки. Вони щодня продовжують захищати європейські цінності на полях битв. Я сподіваюся, що нашу кандидатуру підтримають усі політичні групи в Європейському парламенті», – сказала член Європарламенту Раса Юкнявічене, віцеголова групи ЄНП із закордонних справ.

Група ЄНП була однією з перших, хто закликав до ембарго на російську нафту, вугілля, ядерне паливо і газ, а також до відключення російських банків від системи SWIFT.

Премія Сахарова — головна нагорода Євросоюзу в області прав людини.