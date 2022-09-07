У Чехії збирають кошти для України на модернізований танк Т-72

У Чехії розпочали збір коштів на купівлю танка для українських військових.

Акцію організували представники проєкту «Подарунок для Путіна».

Ця чеська організація шукає кошти на озброєння для України із травня цього року і за 4 місяці роботи волонтерам вдалося зібрати більше 7 млн євро.

Зараз чехи розпочинають нову акцію і будуть купувати у власних збройних сил модернізований танк Т-72 Avenger для потреб України, пише Defence24.pl.

Організатори хочуть зібрати понад 1,22 млн євро – це вартість Т-72 і його доставки на територію України. Акція відбувається під гаслом «Подарунок від Чехії!».

Чеський танк T-72M4CZ Фото: Flickr/AirWolfCZ

Перед збором коштів організатори акції порадилися із українськими військовими, а щодо купівлі танка та його транспортування консультувалися із Міністерством оборони Чехії.

Т-72 Avenger це модернізований радянський танк Т-72, ​​але з покращеним захистом для екіпажу та з сучасними прицільними засобами.

Проєкт «Подарунок для Путіна» запустив чеський бізнесмен Далібор Дєдек.

Усі зібрані кошти потрапляють на рахунок посольства України в Празі. Потім їх витрачають на купівлю військової продукції чеського виробництва. Увесь процес відбувається за участі Міноборони Чехії.

Завдяки цьому проекту влітку українські військові отримали два розвідувальні БПЛА Bivoj.

Реактивні системи залпового вогню RM-70 (Чехія). Фото ілюстративне

За даними ЗМІ, Чехія уже передала Україні деяку важку техніку. Це самохідні гаубиці DANA, реактивні системи залпового вогню RM-70, танки Т-72 та БМП.