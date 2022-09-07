Трейдери продають російську нафту під виглядом індійської або турецької

Про це в ефірі Еспресо розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

«Стеля цін на нафту не матиме результату і через пів року. Ця спроба встановити ліміт — США давно виступали за таку позицію. Ті країни, які продовжують купувати російську нафту — вони на папері відмовились, а по факту — вони отримують умовно «індійську» чи «турецьку» нафту. Зараз є обсяги «невідомого походження», — сказав він.

За словами експерта, зараз міжнародні трейдери це використовують.

«Така спроба з боку G7 натиснути на тих учасників ринку, які забирають російську нафту у посередників. Це спроба понизити ціну на неї до $70», — підсумував Корольчук.