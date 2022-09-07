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Страны Балтии договорились не пропускать граждан России через границу

Страны Балтии договорились не пропускать граждан России через границу, даже если у них есть шенгенские визы. Исключение сделают для водителей грузовиков, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным причинам. Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и агентство Reuters.

Ограничение будет введено граничащими с Россией Латвией, Эстонией и Литвой. Как оно будет оформлено – не сообщается. Эти страны входят в Шенгенское пространство и должны пропускать обладателей шенгенских виз. Ранее представители этих государств подготовили заявление, в котором назвали пересекающих границу русских туристов «угрозой общественной безопасности».

Ранее граничащие с Россией европейские страны настаивали на запрете выдачи россиянам шенгенских виз, кроме исключительных случаев. Однако на встрече министров стран ЕС этого соглашения достичь не удалось, против выступили представители Западной Европы, в том числе Германия, Греция, Кипр, Португалия и Франция.

Вместо этого Евросоюз договорился отменить соглашение об упрощённом визовом режиме с Россией. Это может усложнить выдачу виз россиянам, кроме того, они подорожают в два раза.

7 сентября, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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