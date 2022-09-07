Слоты в онлайн казино Олимп

Платформа Олимп — один из самых известных и надежных партнеров в мире азартных онлайн игр. А чтобы понять как работают, и какие слоты дают выиграть — читай статью.

Слоты, они же игровые автоматы — один из самых популярных видов азартных игр. Каждый из нас, кто хоть раз играл, хотел увидеть на экране слова “биг вин”. При этом наверняка искал, придумывал различные стратегии. Действительно есть множество схем и алгоритмов как увеличить свои шансы на выигрыш. Но так ли это действенно и работает ли вообще можно узнать только при наличии понимания того, как все таки устроен данный слот.

Основы слотов

Из чего состоит любой слот:

Барабан — показывает символы и цепочки;

Панель управления — основной инструмент пользователя со всеми функциональными кнопками. Позволяет игроку настраивать слот, делать ставки и так далее, в зависимости от слота;

Программное обеспечение — оперирует слотом согласно выбранным ранее пользовательским настройкам.

Так ли это все просто на самом деле, более подробно рассмотрим дальше.

Алгоритм слота и принцип его работы

Слот — по сути обычное программное обеспечение, со своими фишками и скриптами. Одна из основных целей которого — возврат н-ного процента прибыли игроку.

Для этого каждый слот разработчиком вноситься показатель RTP. RTP — return to player, этот показатель указывает на то, сколько конкретный слот должен отдать игроку. Как показывает практика, это значение в среднем равна 85-95%, естественно есть исключения когда этот параметр ниже или выше.

Существуют мифы, что слоты могу давать или не давать в определенное время суток, или то что чем дольше ты крутишь один и тот же слот — тем больше вероятность на выигрыш. Это не правда, потому что машине все равно кому и когда отдать показатель RTP. Даже в том случае если вы быстро выиграли и решили додавить слот, программа все равно заберет свой положенный процент.

Все хитрость слотов в том, что тот минимальный процент взимаемый слотом может срабатывать когда угодно и не важно, это одна игровая сессия или несколько, короткая или длинная. Вы никогда не можете знать наверняка что скрывается в следующем спине, ведь за это огромное количество людей так любят этот вид азартных развлечений.

Еще один немаловажный фактор — есть ли лицензия у игрового портала, либо это пиратский ресурс. На лицензированных порталах гораздо больше вероятность не потерять основную сумму депозита, в то время как подкрученный пиратский ресурс не оставит вам никаких шансов.

Барабаны в слотах

По сути все слоты представляют собой вращающийся барабан со знаками или символами. На барабане есть н-ное количество катушек, они расположены вертикально. В классических вариантах слотов их 3 или 5, но есть и больше. Все барабаны поделены на сектора в которых нарисованы символы. Каждый барабан вращается отдельно, после остановки сектора складывают линии из символов. При составлении выигрышной комбинации, линии символов — игрок получает деньги. В противном случае, если выигрышной комбинации нет — ставка пользователя списывается в пользу казино.

Что касается современных слотов — вне зависимости от визуального вида слота, будь то падающие блоки, всплывающие, парящие символы, символы в виде спирали — это все равно тот самый вращающийся барабан, на котором главное словить выигрышную комбинацию.

Уровень ставки

Что такое уровень ставки — фактически это возможность задействовать больше линий, так как с номинальной ставкой играет только одна. Чем больше линий вы задействуете — тем больше вероятность поймать выигрышную комбинацию. Но будьте внимательно, повышение уровня ставки приводит как к увеличению играющих линий, так и к увеличению общей ставки, не в прогрессии, а в порядке.

Генератор случайных чисел

Наверняка каждый слышал это понятие, но что это все таки такое. По сути это программа, которой оперирует определенный алгоритм. Именно этот алгоритм случайным образом определяет комбинацию символов, которая выпадет в спине. Будет она выигрышной или нет не знает ни игрок, ни оператор, ни казино. То есть это абсолютно рандомная история, на которую никто не может повлиять.

Можно ли доверять таким алгоритмам? Мой ответ — да. Это технологии немало лет, ее разрабатывали математики и программисты со всего мира, и она продолжает развиваться и совершенствоваться под требования современного софта. Делаем вывод, что данная технология проверена временем и достойна доверия.

Основная фишка этих алгоритмов — в том что у них нет собственной памяти, а это значит что каждое последующее число генерируется случайным образом вне зависимости от того какие числа были до этого.

Что такое выигрыш

Безусловно каждый кто хоть раз слышал, играл в слоты прекрасно представляет что это значит. Но нас больше интересует техническая точка зрения данного феномена. Как автомат считает выигрыш, что такое выигрышная комбинация. Чтобы это понять — рассмотрим все основные составляющие.

Символы

У каждого символа на барабане есть своя стоимость. То есть размер выигрыша напрямую зависит от того из каких символов сложиться комбинация на экране.

К примеру символ “А” — самый дешевый, а “7” — самый дорогой. Исходя из этого получив линию символов “А” наш выигрыш составит одну монету, а линия символов “7” — десять монет.

Выигрышные комбинации

Данные комбинации складываются после остановки барабана. Рассмотрим небольшой практический пример:

Сперва настраиваем слот как нам того хочется или как нам диктует азарт, выбираем количество линий, ставку и так далее;

Запускаем вращение барабана кнопкой “старт” или ее аналогом в зависимости от слота;

В определенный момент барабан останавливается, на некоторых автоматах предусмотрена функция ручной остановки, то есть вы можете остановить его когда вам захочется;

Программа формирует результат вашего спина, считает количество играющих линий, считает выигрыш и выводит его на экран, если конечно же таковой есть.

Выигрышные комбинации на каждом слоте разные, чтобы не запутаться в каждом автомате есть их перечень в таблице выплат. Ну и естественно стоимость всех комбинаций динамическая, то есть ее значение будет меняться в зависимости от ставки.

Линии выплат

Это линии по которым программа засчитывает комбинации. Они могут быть:

Прямыми;

Косыми;

Ломаными;

Линии могут идти как в одном на направлении, так и в двух (например: косая линия символов которую программа засчитывает сначала слева направо, а потом в обратном направлении)

Все это зависит от ваших настроек слота или от его фиксированных настроек. Главное не забывать, что чем больше линий вы активируете — тем больше будет стоить один спин.

Множители

Множители — специальные символы, при сыгровке которых сумма выиграша может вырастать в разы. Они могут быть как в обычной игре, так и в бонусной. Все характеристики и наличие таких символов зависят исключительно от слота.

В статье мы с вами немного разобрали тему внутреннего устройства слотов, но это далеко не все интересное о казино, поэтому ищите, читайте и успешно применяйте на практике. Обознан значит вооружен.